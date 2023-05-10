楊洋王楚然戲假情真？ 二人同住酒店3晚畫面曝光

內地頂流男星楊洋2016年以《微微一笑很傾城》紅遍全亞洲，雖然於事業上發光發亮，不過其感情生活都相當精彩，備受關注。之前曾與他傳出緋聞的女星包括有女神李沁、喬欣，有指他原本跟李沁是金童玉女，不過因女方事業起飛而分手。而喬欣多年前亦曾被拍得與楊洋於倫敦共度情人節，但事後二人否認戀情，更有楊洋粉絲爆料指楊洋於被拍就火速跟對方提分手，當時喬欣亦不好受，被「楊粉」罵致體無完膚。

而今次女主角是跟楊洋合作拍攝愛情劇《我的人間煙火》的王楚然，二人3月時已被爆出於馬爾代夫密遊，有網民更目擊二人於海邊Kiss。事件爆出後，雙方的工作室沒有就此回應。二人更多次一起滑雪被捕獲，親密自拍相當甜蜜。日前，有內地傳媒再拍得王楚然連續3天前往楊洋上海住的酒店，楊洋的助手親自到樓下接王楚然，有指王楚然多次出入酒店，最後楊洋離開時由助手陪同，而女方則以其他通道離開，相當小心。

今次再傳出緋聞，網民對此反應兩極，有人指楊洋向來是位非常專業的演員，所以才會對合作過的女演員投入真感情，出不了戲。這一任可以在任多久，取決於他對下一部的角色有沒有全情投入，不過這說法有點牽強吧！亦有網民狠批楊洋向來戀情一曝光就會即撇女方，然後宣稱自己單身，未知今次王楚然的下場將會如何。 ​