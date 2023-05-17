Prelude　可移動複式別墅　頂級享受

很多高尚豪宅的頂層均被設定為複式單位，也就是所謂「空中別墅」，因住客可體驗到高高在上的舒適生活，其售價亦高人一等！今次介紹的概念遊艇「Prelude」，就是受美國紐約的空中別墅啟發，把船尾的海灘俱樂部變成複式設計，給海上度假的奢華體驗提升至一個新境界。

受曼哈頓豪宅啟發

概念遊艇「Prelude」長80米，具有現代、簡約的輪廓和乾淨、優雅的線條，是設計師Jay Aberdoni眼中的探索者，旨在探究船上生活體驗的極限，其最大賣點莫過於船尾的超大型海灘俱樂部，採用複式設計，貫穿兩層甲板，並被大面積的玻璃所包圍。據悉，設計靈感源自售價可高達2.5億美元的紐約曼哈頓高檔複式公寓，當中有室內花園、酒吧、休閒區等設施，其布置則採用斯堪的納維亞設計風格（Scandinavian），營造出簡潔、舒適又可享用美麗景觀的生活空間。

除此之外，位於上層甲板的玻璃底游泳池，是「Prelude」的另一亮點，它不僅讓住客有機會盡情暢泳，還為泳池下方——主甲板的客人帶來有趣的光影效果，配合周邊的波浪形木條，令人感覺如置身海浪之中。