貝兒娜森舌戰力撐︱尊尼特普霸氣回歸　歸復出作康城「惹火」

國際影壇盛事《康城電影節》於香港時間昨日（17日）凌晨揭幕，由尊尼特普（Johnny Depp）新作打頭陣，去年打贏家暴官司的他，在一片爭議聲中現身首映禮，頓成焦點！而於電影節開幕前，評審之一的「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson） 被問及尊尼的問題時，即場與記者舌戰，未開幕先開拖，火藥味濃！

荷里活男神尊尼特普（Johnny Depp）主演的非競賽電影《Jeanne du Barry》為《第76屆康城電影節》揭開序幕，今次是他打贏與影星前妻安芭赫德（Amber Heard） 的家暴官司後首部「復出作」，他在爭議聲中現身首映禮，成為全場焦點！

尊尼因打贏官司而獲荷里活「放生」，但一眾安芭支持者不滿康城大會邀其新作做開幕電影，前日舉行的「主競賽單元」評審團記者會上，評審之一的貝兒娜森被一名男記者「挑機」，追問會否看尊尼的開幕電影，她一頭霧水並即時扯火，反問：「你問我啲咁嘅嘢？好抱歉，我唔係好明個（問題）相關性或點解要特別問我！」記者解釋她曾是爭取性侵受害女性權益的「時辰到」（Time's Up）組織諮詢委員會成員，所以才好奇她對尊尼的看法，她回應：「如果我去睇嘅話，你會見到，我亦唔知自己會有咩感覺！」記者會結束後，她偕一眾評審現身首映禮，被拍得在紅地氈上隨音樂High爆跳舞，實行以行動支持尊尼。

觀眾起立拍掌7分鐘

尊尼除獲貝兒力撐外，亦大受Fans歡迎！當他踏上紅地氈時，全場Fans起哄大叫「尊尼」，更有人在對面街的大廈露台舉起寫上「尊尼萬歲」（Viva Johnny）字句的橫額隔空支持。而尊尼亦有求必應，笑容滿面為Fans簽名及合照，他又風騷滿場飛與賓客攬攬。電影播畢後，全場觀眾起立拍掌7分鐘，尊尼強忍淚水與拍檔逐一擁抱。不過，其新作卻未能贏得影評人歡心，被彈沉悶。

除了開幕電影的台前幕後外，多位來自世界各地的模特兒及紅星亦有行紅地氈，包括巴西超模Alessandra Ambrosio及「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）等，當中Alessandra以連頭套的珠片裙大晒火辣身材，非常養眼！而在漫威超級英雄話題作《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol.3）勁搶Fo的「螳螂女」俄韓混血女星Pom Klementieff，以紫色低胸裙現身；但論搶鏡卻不及美國女星艾莉芬寧（Elle Fanning），一身低胸裙的她全程四萬咁口，吸引傳媒狂影。

范冰冰老虎乸失威 被嘲似膏藥貼

多位內地女星傾巢而出，電影節常客鞏俐撇甩法國音樂人老公Jean-Michel Jarre 現身，但卻收起驕人身材，改以密實「黑寡婦」Look亮相，當堂跌Watt！經歷逃稅風波後再度活躍的范冰冰則以奇招取勝，穿上富中國色彩的老虎晚裝搶Fo，但有內地網民指她遭外國媒體冷落，嘲她知名度下滑，稱是「內地藝人參加最尷尬的一幕」；亦有Fans截圖力撐她是唯一獲大會官方社交網貼出靚相的內地影星，足證備受重視。另外亦有網民嘲笑冰冰裙上的「猛虎下山」圖案似足膏藥貼包裝，夠晒抵死！

冰冰衣着受批評，相反前「星女郎」張雨綺則搶晒鏡，她穿上黑色露肩裙行紅地氈，大拋35D巨胸，相當惹火！另外兩位小花關曉彤與蔣夢婕則各有各性感。