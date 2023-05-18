冇「遮遮」？海南三亞群眾街港門粉好味道

內地有很多地區都值得遊客觀光，想感受陽光與海灘，海南三亞是個好選擇。三亞有多條著名的小食街，一場來到想品嘗當地小食，為大家推介群眾街，它又俗稱北黎街或巴黎街，街內小店幾乎集齊三亞當地傳統小食。

當地人早餐很喜歡吃粉麵，來到「陳英早餐店」有兩大推介，地道的港門粉是手工製米粉配肉粒、魚餅、芽菜、花生和葱花，還會要加入大量酸菜才好吃，麵湯內有蛋麵加蔬菜、雞蛋、豬肝、瘦肉和葱花等配搭，雖然沒有大家熟悉的「遮遮」招呼，但好味道就是一切。其他小店供應的抱羅粉是文昌的著名美食，米粉加花生、芝麻碎、炒筍絲、酸菜、牛肉乾絲、豬肉絲，再加點蒜香熟油、芫荽和葱花，美味又飽肚。

喜愛各款小食的話，第一站可先到「海南特色小吃店」，店子有多款地道小食，包括糍粑、雞屎藤、黑豆飯、銀耳湯和雞屎藤椰蓉卷等，吃得飽足再來一碗清補涼或雞屎藤糖水，最是滿足。愛香口的話，惹味的醬爆蝦餅，是用原隻蝦加麵糊混合脆炸，香口又吃到蝦味。另一款酸糕是白色米糕（又叫米糕或白糕），糕點本身沒有甚麼味道，表面有葱花和炸蒜，切成菱形後，會淋上酸汁，酸爽軟綿好開胃。平時吃水果，大多加鹽又或話梅粉，「哆咪醬水果」流行以杧果配不同的醬料，如焦糖醬、原味蝦醬、甜辣醬和椒鹽粉等，味道相當獨特，唔知大家又可會嘗試？