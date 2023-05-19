局部肥最難減？因為你唔識針對性減肥！

【特約報道】肥胖分好多種，如脂肪肥、水腫肥、肌肉肥，比起全身肥胖，相信局部肥胖更令女生苦惱，就像手臂Bye Bye肉，又或者上身瘦下身肥。其實局部肥只要對症下藥，逐一了解不同部位如腹部、臀部及小腿變胖的原因，透過運動及飲食便可針對性修身。

手臂肥胖的原因：坐姿不正

俗稱為「Bye Bye肉」的手臂贅肉被視為很難減去脂肪的部位，主要是因為缺少運動，因為日常生活中很少會運用到手臂，換言之手臂的肌肉難以使用到，從而累積成脂肪，並導致手臂的淋巴不暢通，引致水分堆積，形成腫脹，顯得肥胖。

另一個導致Bye Bye肉的原因與坐姿有關。大部分女性在辦公室工作，經常久坐，又經常低頭玩手機及對着電腦，坐姿不正容易形成寒背，駝背會令斜方肌、三角肌和三頭肌處於鬆弛狀態，久而久之，贅肉就會堆積在手臂和肩背的位置。

要針對這個部位，最簡單的方法就是戒掉寒背這壞習慣，無論坐着和站着都要挺胸收腹，保持腰骨挺直，有助改善身體線條。

腰部肥胖的原因：三餐不定時

曾有研究指出，若然三餐的進食時間不正常，身體血糖便會比平常高18%，容易提高脂肪合成機會，令脂肪囤積。而雌激素也是導致下半身肥胖的其中一個原因，早、午、晚三餐一定要按時食，而且不要「餓一餐、飽一餐」，不好好控制食量，這樣會令雌激素分泌變得混亂，導致脂肪堆積於腹部，出現大肚腩。

小腿水腫肥胖的成因：缺乏運動、吃得太重味

每個女生都想擁有長而幼的美腿，引起雙腿水腫的原因很多，可能只是短期且局部性問題，也可能是心臟、肝臟、腎臟等器官出問題而形成，然而，運動量不足也是造成水腫的原因之一。

運動不足或肌肉疲勞等原因會使小腿的筋力下降，最常見的就是長期站立、蹺腳、穿高跟鞋及穿緊身褲，阻礙腿部的血液循環，所以我們應盡量避免以上的習慣及服飾，避免令小腿浮腫，讓雙腿更見纖細。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。