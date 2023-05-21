全年熱爆橙與柑　識食解密

全球各地除有按季節推出的當造水果，也有一年四季全天候供應的常見出品，好像無論何時何地都食得到的橙和柑，但大家對其了解有幾多？點解有些橙甜到漏，有些乾爭爭又酸瀝？有些人指橙上的標籤暗藏秘密，你又識唔識解碼？吃柑時又究意點揀先最甜？既然有咁多疑問，一於請專家為大家解惑喇！

南北半球輪流出

一年四季都有的橙子，除美國橙，其實南非、澳洲等地都是橙的出口大國，據西環老字號果欄新利欄負責人李錦榮先生（Edward）指，南北半球的橙會輪流登場，如上半年主要來自北半球，包括美國、中國、日本、意大利和西班牙等，下半年就輪到來自澳洲、南非等南半球國家。傳聞有話美國某牌子的橙特別甜，Edward笑言又錯唔晒，因為美國加州有充足水源和陽光，溫度適中，橙得到足夠的日照，自然皮薄多汁。這個時候，香港亦有西班牙橙供應，甜度剛好，價錢親民。

臍橙與蜜篤橙

橙主要分臍橙（Navel）和蜜篤橙（Valencia）2大類，臍橙又有叫石榴篤，是指橙尾部有個類似肚臍狀的標誌，蜜篤橙就沒有，果核較多。有指臍橙較蜜篤橙甜， Edward指兩個是不同品種，只是臍橙這個品種較甜。臍橙除橙色果肉，還有紅肉（Cara Cara），維他命C含量極高，和血橙相比，入口更香甜。平常我們經常講新橙、舊橙，和擺放幾耐沒關係，新橙指當造期早出的成品，富香味而酸度高，舊橙指較後期採摘的出品，果實更成熟，相對較甜和多汁。

標籤解密

大部分的橙都會貼上標籤，上面會有些數字或不同顏色，原來暗藏玄機。Edward指有美國橙會標示藍色（藍牌橙）和黑色標籤（黑牌橙），黑色標籤指於上半年約3至5月最好收成時採摘的橙，又有人叫季尾橙，味道會較甜，其他日子採摘的橙會是藍色標籤，以作分別。除了顏色，標籤上會有不同的數字編號，坊間有傳某些數字的橙特別甜，其實是沒有根據的。這些PLU編號是指橙的大小和品種，常見的3107指臍橙一箱有72或88個中碼橙，4012代表一箱有48或56個橙，屬於大碼橙。若然是蜜篤橙，4388屬大碼橙、3108是中碼橙。

中台日柑

至於體積較細小的柑，除了戶外種植，還有溫室培植，同樣一年四季都有供應，本地的出品大多來自內地、台灣和日本，各有特色。日本佐賀唐津溫室蜜柑，皮薄多汁、果肉滑溜，平常柑的糖度約10度，這款蜜柑就有12度。戶外種植的台灣茂谷柑，和日本柑相比，外皮較厚、糖度約在10至11度。至於親民的中國澳柑，價錢最相宜，外皮結實，酸甜度適中。揀柑的標準和橙差不多，首選皮薄有重量，果皮滑溜易去皮為佳。

綠椗墜手新鮮多汁

大家揀橙時，拎上手感受皮夠薄，有一定重量代表水分充足，聞落有橙香，果椗呈嫩綠色代表新鮮，外皮表面有少許傷痕，有可能是被樹枝刮到，如輕按沒有變腍或滲汁液，不影響品質。Edward指香港天氣較熱，將橙放在室溫，有機會流失水分，買回家後，最好放入雪櫃儲存，延長保鮮期。