楊紫瓊康城獲頒獎　宣布不會開拍《奇異女俠》續集

馬來西亞華裔女星楊紫瓊昨日現身《康城電影節》,除了出席電影首映之外,她亦出席為表揚女性電影人的年度《Kering Women in Motion頒獎禮》,在頒獎禮上她更獲大會頒發「躍動她影獎」,成為繼鞏俐後第二位獲得這項殊榮的華裔女演員。

與未婚夫Jean Todt一同出席頒獎禮的楊紫瓊以黑色低胸晚裝白手套現身,同場還有內地女星劉詩詩、「Marvel隊長」貝兒娜森(Brie Larson)、英國男星積遜史特咸(Jason Statham)和超模女友Rosie Huntington Whitely等,除了楊紫瓊之外,瑞士女導演Carmen Jaquier亦獲頒才華獎。

在頒獎禮舉行前,楊紫瓊亦獲大會邀請在座談會上發言。她坦承獲奧斯卡最好就是之後收到的劇本沒有列明個角色是中國人或似亞洲人的人士。她說:「我哋係演員,我哋理應係演戲。我哋應該係去演獲給予嘅角色並盡我哋所能去做到最好。對於我嚟講,依家係跨步向前嘅最大一步。」此外,楊紫瓊於座談會上亦表明不會「添食」,拍攝奧斯卡得獎作《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)續集。