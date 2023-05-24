【簡潔生活學】初一十五吃素有利身心

過兩天就是佛誕，一連三天的假期，讀者們會否去個快閃旅行？還是留港參加一些佛誕慶祝活動？其實簡簡單單吃素，也是不錯的選擇，洗滌心靈之餘也可清清腸胃。

認識一些朋友雖然不是佛教徒，但逢農曆初一、十五也會選擇吃素，為甚麼呢？由於人與自然界息息相關，環境的變化，也會對人體內的陰陽產生影響，而初一、十五的月亮盈虧，會影響對海洋潮汐，而人體的血液湧動也受「潮汐」影響，情緒因而出現極端狀態。因此，在這兩天改為吃素，有助血液變清稀，使血液運行得快，將血化為「氣」，「氣」充足，人體更健康，也可令情緒變得更平穩。

我一向也食素，所以趁近日天氣十分悶熱之時，介紹一款素食給大家──越式香茅素扒撈檬，用上檸檬汁及辣椒，十分醒胃！

【越式香茅素扒撈檬】

材料：

檬粉或米粉（乾或新鮮） 適量

雞髀菇/杏鲍菇（選粗一點） 2-3隻

青瓜、甘筍及生菜絲 適量

薄荷葉碎 少許

九層塔 少許

青檸、檸檬或檸檬汁 適量

小辣椒或辣椒醬 隨意

香茅 2條

花生碎 適量

地瓜粉（番薯粉） 1包

葱粒 少許

素魚露 2湯匙

椰糖 1湯匙

檬汁材料：

檸檬汁 半杯

水 1杯

素魚露 1湯匙

蔗糖（甜度自己調校）3-4湯匙

蒜蓉 2茶匙

辣椒醬 少許

新鮮辣椒仔 2-3隻

做法：攪拌均勻成檬汁備用

Tips:

1. 檸檬汁：水比例 1：2

2. 可加入1湯匙白醋（隨個人喜好）

做法：

1. 煮熟檬粉，不需過冷河，備用。

2. 雞髀菇放入水中煮15分鐘，撈起沖水放涼。待涼後，用滾刀法切成扒狀，再在面上𠝹十字花，斜切從頭切到尾，小心別切斷。

3. 將香茅拍扁並切碎，下蒜蓉、2湯匙素魚露，1湯匙椰糖拌成醃料，將雞髀菇扒醃一會備用。

4. 葱加入少許鹽、胡椒粉，贊下熱油成葱油備用。

5. 熱鑊落油，雞髀菇扒兩面平均沾上地瓜粉，用中大火炸脆，切開備用。

6. 將生菜絲放碗底，放上檬粉、青瓜絲、甘筍絲，再將1湯匙葱油淋在檬粉上，再放入雞髀菇扒、薄荷葉碎、九層塔、花生碎。

7. 澆上檬汁即成。

8. 可榨少許青檸汁拌吃。

Tips:

1. 葱可改用芫荽代替。

2. 雞髀菇扒醃一晚會更入味。

3. 雞髀菇扒可以翻炸多一次，口感更脆。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

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