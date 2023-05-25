崔碧珈升呢做監製　新戲9月法國上映

本月27日便踏入35歲的崔碧珈（Anita），為電影瞓晒身，其監製兼主演的法意新片《FOLLIA》，繼上月被第45屆莫斯科國際電影節選中後，她前往莫斯科出席紅地氈開幕儀式為電影宣傳，接着再繼續與法藉電影團隊現身法國康城，出席第76屆康城影展為新片造勢。今次已經是Anita第三次到康城，2018年她首次踏上康城紅地氈，宣布為《FOLLIA》開機，翌年第二次在康城宣布電影殺青，故電影由籌備到上畫長達五年，想不到2023年是為電影宣傳，當日她穿上著名法藉設計師的晚裝，現身紅地氈，及進行一連串電影宣傳活動。

此片是一部法國意大利合拍電影，用法意英文和中文4種語言，於意大利西西里島拍攝的一部愛情電影。由法藉女演員Manal Issa和意大利藉男演員Stefano Cassetti擔任男女主角，Anita除了是監製也有參演一角，她表示是次除了為電影宣傳，也忙於和各地發行商開會，商討為電影在不同國家準備上畫的事宜，定了9月20日在法國上映，隨後將於意大利、瑞士、德國、英國、俄羅斯等地陸續上映，預計下年便會來到亞洲，期望與香港觀眾見面。