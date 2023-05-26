經典改編手遊！MMORPG夠「殭」開戰

經典電視劇《我和殭屍有個約會》於1998年首播，相隔25年後竟然攻入手遊！由Gameone將港劇、港漫、遊戲作跨界聯動的MMORPG同名手遊《我和殭屍有個約會M》，本周正式於iOS及Android雙平台開放。玩家可化身成「不死殭屍族」、「驅魔龍族」及「毛家法道」傳人，與況天佑、馬小玲、金正中等經典角色，一同在遊戲中緝魔誅邪！

《我和殭屍有個約會M》三大職業

《我和殭屍有個約會M》遊戲中的三大職業各具獨特技能，「不死殭屍族」擁有強大的戰鬥力與恢復力，主動技能「血殺三連」對敵人造成巨大的傷害，還可使用「腥煞旋風」與專武展開攻擊。而「驅魔龍族」的「真言赦令」將能夠召喚出強大的法陣，強化自身和隊友的攻擊力，「驅魔雷落」能夠號令九天之雷造成範圍攻擊。「毛家法道」可利用「八卦劍舞」招式迅速消滅敵人，搭配「靈符急令」的控制能力，對敵人進行限制和阻擾。最吸引是遊戲忠實還原電視劇內容，例如玩家可自由穿梭嘉嘉大廈、日本雪景等場景，還將陸續加入了各城市的都市傳說鬼屋場景，利用角色能力面對鬼怪挑戰，最終獲得稀有裝備及道具，讓玩家成為最強驅魔人。

《Code Geass反叛的魯路修 失落物語》動畫人氣改編

《反叛的魯路修》（香港動畫譯作叛逆的魯魯修）人氣熱播，早前獲得Bandai Namco Filmworks Inc授權推出《Code Geass反叛的魯路修 失落物語》手遊，事前預約人數超過60萬，等了又等終於在5月雙平台開打！遊戲玩家將作為魯路修的友人，參與復仇之戰並展開自己的故事，原作中的經典角色朱雀、卡蓮、C.C.等也將加入劇情故事。玩法方面則採用即時戰鬥系統，玩家可隨意搭配喜歡的人物與機甲，培育心儀角色和駕駛戰鬥裝甲騎，體即時策略的刺激快感。

《魔戒：中土世界的英雄》小說電影改編

提起小說改編史詩電影，《魔戒》肯定榜上有名，而《魔戒：中土世界的英雄》策略型角色扮演手遊，正是基於 J.R.R.托爾金這部名作，再融合奇幻和冒險探索元素而打造。遊戲採用回合制戰略玩法，玩家需要招募《魔戒》世界各路英雄豪傑參與傳奇戰役，升級角色及使用裝備挑戰更強對手；另提供玩家對決（PvP）、故事敍述和玩家對戰環境（PvE）模式來磨練技能，選擇組隊廝殺或合作通關等運用策略，為中土世界而戰。