張敬軒被整蠱　玩水上遊戲驚到擘大口

由歌手張敬軒（軒仔）主理的綜藝節目《軒公敲碗》昨晚（25日）推出新一集，今次軒仔率領英皇師弟妹包括楊天宇（Angus）、曾樂彤、劉若寶（Polly）、郭思（Suey）及朱天（Justin）到澳門的水上樂園進行遊戲大對決。之前軒仔曾劇透節目會以水着形式拍攝，令人無限幻想，昨晚終於揭盅，軒仔竟以印有西裝打呔圖案的潛水衣上陣，睇頭欠奉，但搞笑十足。

眾人分成英皇隊及馬介休隊，對決開始前，兩隊被分派特別任務，就是整蠱軒仔，他們分別要引導軒仔講出指定語句，英皇隊是「我頂你呀」、馬介休隊則是「你好嘢」。向來被認為「豬隊友」的Suey於節目一開始便已引得軒仔「中招」，眾人頓時對她另眼相看。

而這集的兩個遊戲都要坐着水泡從高處沖下，當中的離心力令曾樂彤不時大聲尖叫，站在地面不時聽到曾樂彤尖叫聲的軒仔便說：「嗰個尖叫，啱啱真係響徹港澳呀！」雖然軒仔未有上陣，但他見隊員們玩得興奮，最後亦忍不住要體驗一下玩「光速飛車」，軒仔霸氣地表示：「我覺得唔驚嘅，我一定冇表情。」話口未完被打臉，玩到擘大口，表情相當豐富，認真搞笑。而節目尾聲亦釋出下集預告，只見軒仔跟Angus及朱天的上半身全被打上格仔，三人疑似晒肌半裸上陣，令人期待。