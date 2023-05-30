孖魏浚笙做拍檔險釀意外　劉沛蘅：嚇到個心離一離

魏浚笙（Jeffrey）和劉沛蘅（Hillary）因拍綜藝節目《膠戰》成為好友，出名顏值高的他們，早前為護膚品牌拍攝廣告，組高顏值拍檔，今次已經是第二度合作拍廣告，默契加上古靈精怪的互動，令現場氣氛生色不少。Jeffrey說：「同到家姐（Hillary）拍攝已經好開心，6膠各有各忙，好難聚埋一齊。」 Hillary也相當認同，又稱喜歡跟Jeffrey開工，因感受到他的活力，令人好開心。

其中一個鏡頭，Jeffrey施展渾身解數，要躲避Hillary搶走手上的產品，意外撞到旁邊的層架，差點將東西弄跌一地，幸Hillary反應敏捷接實，她笑言早習慣Jeffrey這位百厭星，不過當刻也嚇到個心離一離。

Jeffrey坦言喜歡跟Hillary做拍檔，Hillary稱：「我哋每次見面都會分享時尚資訊，因為大家都鍾意行街買嘢同食嘢，可以合作拍Fashion嘢，唔好浪費佢個靚仔樣，拍飲品食品都唔錯。」問到可為這個組合設一個新名時，主意多多的Hillary提議叫「番薯花」：「因為有睇過《膠戰》嘅人，一講番薯就會諗起Jeffrey，花就會諗起我，我上網查過，真係有番薯花呢個品種，淡淡嘅紫色同白色，都係我哋鍾意嘅顏色。」

Jeffrey最近工作相當緊密，新戲剎科後，便飛外地工作，為保靚樣，護膚保養不能偷賴：「因為拍戲關係曬黑咗好多，防曬真係好重要。曬完之後，保濕同埋修護都係少不了。」今年Jeffrey有很多新嘗試，除加入樂壇推出個人單曲，又出合唱歌，首次唱Rap部分，獲外界好評。Hillary就表示對效法Jeffrey加入樂壇，覺得機會較微：「我覺得每一個行業，都要花好長時間去建立，如果要我獨立發展做歌手，未必會，如果有人搵我Featuring一首歌，我覺得可以嘗試一吓。」另外提到《膠戰S3》將於7月播出，Hillary相當興奮，劇透其中一集他們要挑戰3位職業運動員，Hillary還被其餘5膠激發兇狠一面，甚具挑戰。Jeffrey就提議下次應該出埠拍攝，一定會更加好玩。