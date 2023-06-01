限定飲食新搞作　發掘生活樂趣

天氣炎熱，很多人都喜歡在室內歎冷氣，不想外出。想吸引大家出外或消費，必定要有相當大的吸引力，標榜特定主題的限定活動和體驗近日紛紛出籠，各有特色，大家即時忘記炎夏，把握機會外出吃喝玩樂，發掘更多生活樂趣。

黑色魔法

要數本地人氣黑啤，一定有Guinness的份兒，品牌為了讓酒迷享受到其「黑色魔法」，由6月2日至30日於尖沙咀K11 Art Mall露天廣場帶來首個黑啤主題沉浸式體驗「House of Guinness」。場內特設氮氣波波房及浪湧和沉澱（Surge and Settle）兩大互動主題展區，前者是一個充滿不同大小的氣泡房間，象徵醇黑生啤柔滑口感的氮氣與細滑綿密的泡沫；後者則透過多屏幕鏡面的藝術裝置，欣賞藝術家Shane Griffin所創作的The Surge Video Experience，以視覺帶領大家沉浸於黑啤的獨特魅力之中。之後更可到Guinness Pub免費品嘗品牌的醇黑生啤，完成體驗後更可獲贈罐裝生啤添呢！此外，場內更設有期間限定店，大家可以選購坊間少見的品牌周邊產品，好似大嘴鳥啤酒杯、啤酒蓋珐琅杯、啤酒蓋金屬水樽、木製積木遊戲等。

威士忌「味」力

對父親來講，醇厚富風味的威士忌最深得他們歡心，威士忌品牌Glenfiddich由6月9日至18日在銅鑼灣Sugar+舉行限定Speakeasy活動，客人可用優惠價錢品嘗8款不同年份和風味的威士忌，當中除有陳12年、15年、18年、21年和23年佳釀，還有高球雞尾酒。會場安排好玩遊戲，客人進行消費後會得到相應數目的代幣，儲齊指定數量代幣，可現場參加最多3次有獎問答遊戲，勝出者有豐富獎品。同時間，瓶裝雞尾酒品牌Ping會以威士忌調配3款新品，讓客人享用，品牌大使於在6月14日至15日擔任客席調酒師，為各位調配雞尾酒，令氣氛更加熾熱，咁啱父親節，不妨和爸爸乾杯。

跟大廚偷師

疫情期間，大家不敢外出，個個在家煮飯，很多時都上網睇片學做大廚，若想磨鍊自己廚藝，不如跟大師學藝。港島香格里拉近日推出「從心尋覓香格里拉」全球品牌活動餐飲獻禮，按主題推出不同的期間限定美食和活動。由即日至6月30日，米芝蓮星級中菜廳夏宮推出限定6道菜嘗味菜單，菜單有冬茸八寶餃、小米菊花豆腐遼參湯、梅辣醬牡丹蝦皇和煙熏姬松茸脆皮雞配姬松茸鮑汁雜菌燴飯等菜式。另外，活動期間亦有「梁汝景師傅大師烹飪班」，梁師傅會和客人一起到市場挑選食材，邊買邊介紹各種選購貼士，回酒店後亦會親身示範其中2款菜式，讓各位即席偷師。

冰室歎啡

茶餐廳或冰室的咖啡，是親民提神之選。Nespresso因應「匠心之作」風味咖啡換上升級包裝和粉囊設 計，以及3款全新口味登場，特別於6月2日至4日於銅鑼灣開設期間限定「冰室」，到時大家可體驗此系列的升級版及新口味咖啡，Nocciola口味有榛子、果仁糖、餅乾和麥片氣息，Rich Chocolate有濃郁黑朱古力味，再滲出餅乾麥片香氣。Bianco Piccolo有焦糖、堅果和餅乾的風味，各有特色。配合冰室的氣氛品嘗，更加有Feel。

清涼冷萃咖啡

近年大家對咖啡的要求愈來愈高，就算在家沖泡，也配有很多專業工具。De’Longhi將於6月推出新款全自動即磨咖啡機Eletta Explore，它具有超過50款一鍵咖啡飲品選擇，當中的全新冷萃技術，標榜5分鐘可沖包一杯冷萃咖啡，方便用家。為讓各位一睹冷萃咖啡之魅力，品牌將於6月20日至7月19日在尖沙咀開設期間限定居家冷萃咖啡館，讓客位即場感受冷萃咖啡的滋味，若現場選購咖啡機，還可參加免費無酒精雞尾酒工作坊，提升品味。

清爽梳打水

氣溫上升，冰涼有氣的梳打水最是解渴消暑，由即日至6月4日，Schweppes和麥浚龍合作於中環舉行期間限定活動「Juno Mak for Schweppes」，會場空間以侘寂風格布置，參加者只要追蹤品牌指定社交平台，向場內工作人員展示便可參與不同體驗。Juno亦特別請來米芝蓮大廚在指定日子創作特色菜單，配梳打水沖泡的特飲，提升餐飲體驗。如煙熏鱒‧魚子慕絲‧鹹蛋黃（霞）配梳打水，煙葱蕉糖窩夫配香辣黃椒醬（辛）和加入咖喱調製的水果雞尾酒一起品嘗。至於花椒味烤餅配桂花忌廉（麻），和微酸的氣泡茶特飲相當夾。 參加者於場內選購產品會有優惠價，收益會捐給指定慈善機構，另外，品牌亦和指定餐廳合作，客人享用指定特飲，憑收據可於活動空間換領限定T-shirt 或環保袋一個。