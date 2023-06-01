李昭南孖李靄璣做主持　預告暑假隨時解放心口

藝人李昭南（Mishy）、李靄璣（Rikko）、徐穎堃（Erica）及陳斯雯（Virginia）等，中午（1日）出席節目開鏡拜神儀式，眾人更於儀式上接受英語急口令挑戰，展示語言天份。節目將於明晚（2日）首播，節目兩位主持Mishy及Rikko受訪時笑言希望長做長有。曾為ViuTV主持奧斯卡頒獎禮直播、早年亦於外國擔任新聞主播的Mishy，雖然主持經驗豐富，但她坦言今次節目依然很大挑戰：「試過突然要去金融峰會訪問，突然又會講吓電競，不過亦學到好多嘢，一直知道香港會引入外國好多高科技，但原來香港都有自己嘅研發出品，覺得好驕傲。」問到主持如此正經節目，豈不是埋沒了好身材？Mishy笑指自己向來保守，會將之「收收埋埋」：「睇番適當場合，之前啲性感都因為拍節目。（觀眾冇眼福？）嚟緊暑假會有個大型綜藝節目有運動競技，未知到時要唔要落水。」她透露為7個節目擔任主持，笑言女人或較貪心，再多也無妨。

至於拍檔Rikko同樣主持經驗豐富，她表示首次與Mishy搭檔已相當有默契：「平時做主持都係自己一個人多，今次可以同其他朋友合作好開心，Mishy好專業，雖然係錄影但我哋當Live咁做，我哋每次都好順利仲可以早收工添。」她指有拍檔能令拍攝過程更流暢生動，Mishy則笑稱二人為「早收大王」。