阿信緋聞女友魏嘉瑩來港開騷　澄清只係「機友」

台灣新進女創作歌手魏嘉瑩（小魏）昨晚（2日）於麥花臣場館舉行音樂會，香港圈中好友吳林峰、何晉樂及陳逸璇等也有到場支持。

音樂會甫開始，小魏便手持結他自彈自唱多首作品包括《年輕是一種罪》、《小我時代》及《藍色眼睛》為大家暖身，之後又以廣東話「大家好，我係魏嘉瑩Arrow」跟大家打招呼，而身後樂隊也特意練習了廣東話向觀眾自我介紹。音樂會中段設有現場點歌環節，歌迷們都踴躍大叫出想聽的歌曲，但或許小魏與歌迷們太心有靈犀，多首點唱歌其實也在音樂會歌單之中，小魏叫大家稍等，笑指待會就會唱。

音樂會請來台灣藝人溫妮（黃于恩）擔任嘉賓，當介紹她出場一刻迅即引來現場歡呼，氣氛熾熱，小魏還搞笑指身後低音結他手原先表示未能抽空來港演出，但當知到溫妮任嘉賓便立即改變主意，然後外形甜美的溫妮與小魏便合唱出《為你寫詩》及《要怎麼告訴你我多喜歡》。來到音樂會尾聲，在現場過千歌迷的Encore聲下小魏再次登場，並獻唱了《喜歡我吧》及《花香》，為音樂會畫上完美句號。

騷後小魏與溫妮接受訪問，小魏表示當初決定於香港開個唱時心情緊張：「擔心會不會沒有人來，來到見到滿場很激動，謝謝香港的朋友。」她指溫妮是很要好朋友，有她在比較有安全感，故邀請她擔任音樂會嘉賓。她透露有意多點來香港發展，稍後亦會來港出席活動，問到再來開騷會否想挑戰紅館？她指紅館是會她的目標，很期待能有朝一日於紅館演出。談到台灣天團五月天主音陳信宏（阿信）私訊她，之後她又被拍到夜訪「信」家，接着更被冠名「阿信的緋聞女友」一事，她笑言對此稱號全不知情，指阿信除了是她的師兄外，也是一起打機的好朋友。

至於溫妮則表示心情既緊張又興奮，她説：「因為第一次跟嘉瑩踏足香港舞台有點緊張，但見她第一次香港開演唱會便能滿場，身為好朋友能見證到感到很高興。」