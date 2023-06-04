食得有營︱麥皓兒運動減肥　成功搣甩40磅

藝人麥皓兒參選港姐時體重只有90多磅，後來停工讀書，因壓力大1日食6餐，結果體重失控，高峰期重達145磅，笑言變了「重磅皓兒」，直至拍攝《寶寶大過天》飾演商天娥年輕版被批肥過娥姐時，才立定決心減肥，結果1年內成功撇甩40磅，現時約105磅。

她分享收身方法以跑步和健身為主，由1、2公里開始跑慢慢加到5公里，一星期跑3次，她覺得健身要循序漸進讓身體排汗，待身體適應運動後再開始學習跳舞，每星期跳3次，每次跳3小時：「減肥要聆聽身體反應，搵啱自己方法，過分節制飲食，壓力大唔開心會有反效果，我鍾意跳舞，運動量大，就算食量大亦可減磅。」現時她維持1日吃4餐，早到晚離不開最愛的澱粉質，早餐會吃蕎麥麵或肉醬意粉；午餐多數吃麵包，如炒滑蛋芝士多士；晚餐吃日式豚角煮飯、壽司或打邊爐，還會吃薯片或雪糕做消夜。

體形磅數勿掛鈎

註冊營養師（澳洲）劉嘉豪指無論用健康飲食或做運動減肥，勿將體形和磅數掛鈎，否則容易失去動力：「減肥時發現達唔到標就好想放棄，難於堅持咁就會出現惡性循環，容易翻肥，所以喺減肥嘅過程中，唔好受未理想嘅外形及體重影響到。」