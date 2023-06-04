黃洛妍筵開35席生日宴　舞獅進場送驚喜

《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）本月26日是她26歲生日，昨晚（3日）與約400名歌迷會「妍究生」（粉絲䁥稱）提前慶祝，於九龍灣筵開35席生日宴，無綫電視總經理曾志偉、藝人陳欣健及劉威煌等出席，十分熱鬧，這是Janees首次與歌迷渡生日，她炮製了神秘驚喜，親自舞獅進場，之後又表演拉小提琴及唱歌。

她受訪時稱生日宴由歌迷會籌備，跟過往生日簡簡單單食餐飯好唔同，自己苦練了兩星期舞獅頭，希望氹歌迷開心：「希望做啲唔同嘅嘢，所以諗有啲乜佢哋估唔到，自己好鍾意獅子王，所以就扮獅子。」本身畏高的她，更要跳上拍檔膊頭，練習時跳到腳痛。問她將來可以出跳唱歌？她笑言以後每次開騷前都出來舞獅，透露正籌備新歌，有望暑假推出。至於生日願望會否恨拍拖？她自爆已單身7年，但仍未想拍拖，認事業心重不想分心。問有否追求者？她說：「冇，或者我太傻豬Feel唔到。」

曾志偉帶同禮物現身，他透露對方致電2次邀請他出席，讚Janees乖女又勤力，十分好學，不斷求新求變，表示會畀機會她，介紹去更多地方，走出香港。暫時想她專注音樂，做她最喜歡的工作，表現出最好。有指在TVB效力逾30年的藝人蔣志光傳出離巢，令資深藝人再買少見少，志偉表示因不是管理藝人故不太清楚，會去了解，以前曾與對方合作電影，讚他多才多藝。問到會否擔心資深藝人斷層問題？他說：「一定會，呢類角色有限，工作唔夠就會求最好出路，希望鎮台之寶修哥（胡楓）、阿姐（汪明荃）和薛家燕會盡量留低。」