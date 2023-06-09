放Lunch向頹飯說不　食餐好再衝刺

晨早起身返工返學，捱到下午放食飯，肚空空最想來個豐富午餐，兩、三餸飯或頹飯食到厭的話，坊間還有很多選擇，無論中式點心或小菜，日式美食又或是豐富的西餐，都令人胃口大開，吃飽再繼續拼搏，自然事半功倍。

和食料理

日式小菜和配搭，繽紛吸睛，令人提升食欲。尖沙咀過江龍中目黑居酒屋早前推出多款午市定食，爐端日替定食會根據當日供應的食材製作，如會提供厚切牛舌、燒蓮藕配松露鹽或燒杏鮑菇等菜式。愛海鮮的話可揀選究極海鮮丼定食或中目黑壽司定食，另外亦有鰻魚柳川鍋定食和溫泉蛋和牛丼定食選擇。除了主菜，定食會包括前菜漬物、沙律、味噌湯及甜品小碟，相當豐富。

特快餐車

香港人咩都要快，就連食個午餐都要講求快靚正，尖沙咀SAVVY酒吧及酒廊區全新推出特快餐車精緻午餐，餐廳總廚特別設計4道菜式，每天輪流供應1款，並會以傳統法式Gueridon餐車在客人面前提供即切服務，美味又有視覺效果。德國經典的紐倫堡香腸配薯蓉、煙肉酸椰菜和芥籵洋葱汁，蒸挪威三文魚柳配歐芹燒薯仔和時令蔬菜，嫩滑滋味。愛肉有澳洲西冷牛肉配烤西葫蘆和迷香燒薯仔，最後一款是酸甜的菠蘿蜜汁火腿，配薯仔、時蔬和烤菠蘿片，清新開胃。加指定價錢可配是日餐湯和餐車甜點，最是滿足。

一盅兩件

和朋友或同事午餐，去飲茶歎點心最好不過。中環米芝蓮二星粵菜餐廳營致會館推出全新的午市點心菜單，雙耳水晶鮮蝦餃以鮮蝦、豬肉、黃耳和榆耳做餡，層次豐富。變奏的鮮腐竹鮑魚燒鴨扎，肉嫩味濃。香口的黃橋焗燒餅，吃得出豬肉的肉汁。素食可選海苔雜菜餃，餃子包住紫菜、椰菜、小棠菜、紅蘿蔔、木耳及雞脾菇，清新美味。其他還有黃金蒜香帶子韭菜餃、黑魚子蛋白鳳眼餃等供應，吃點心再來一口茶湯，我和朋友邊傾邊吃最開心。

川香醒胃

天氣炎熱，做了一個上午，不免有點疲憊，這個時候，來點醒胃的菜式，有助提神。銅鑼灣川式火鍋店山止川行除有正宗麻辣火鍋，午市亦有多款川式小菜供應。想簡簡單單吃個快飯，有酸菜魚紅薯粉、擔擔麵和特色炒飯選擇，配是日蔬菜和飲品。1人套餐可從紅油蒜泥白肉、四川口水雞、雷椒皮蛋和夫妻肺片等9款前菜揀選2款，主菜8選1，有魚香肉絲、回鍋肉、麻婆豆腐、咕嚕肉和水煮安格斯牛肉等選擇，分量十足。另外亦有精選2人或4人套餐，有前菜、燉湯、小菜、蔬菜和米飯，吃飽後再來一口紅糖流心糍粑或酸梅湯，即時減辣。