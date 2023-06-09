洪助昇拍拖想搵圈中人　怕有壓力唔敢揀同公司

歌手洪助昇（Aiden）今日（9日）現身電台宣傳新歌《單曲循環症》，他稱歌曲是關於愛情在理性與感性之間的鬥爭，承接其出道作《憑實力單身》的相關愛情系列，兩首歌亦起用了相同創作班底。講到新歌MV，Aiden透露有不少新嘗試，他笑言：「我上首歌要浸海水，新歌就要浸冰水，每次都逃唔過濕身，而且溫度仲愈來愈低，下次MV可以挑戰去北極拍，哈哈！」

問到感情上是屬是理性還是感性？他自認較理性，並自嘲：「可能因為咁，所以單身咗咁耐，我都要轉番感性少少，父母同朋友見我咁遲未拍拖都戥我擔心，朋友驚我咁唔識氹人同處理一段關係，就算遇到個好女仔都會浪費咗段真愛。（同公司好多選擇？）同公司我唔敢，壓力大，大家一齊工作唔係咁好，其他公司就睇吓啦！圈中人冇問題，反而覺得更加好，因為佢會更加理解你嘅工作環境，我希望對方會主動啲，因為我比較被動，我唔確定對方係咪鍾意我嘅時候，我唔敢出聲，怕畀人誤會係癡漢或者渣男。」

他稱對上一段感情的對象是圈外人，因大家想法不同而分開，跟他的藝人身份無關。至於擇偶條件，Aiden指並非完全外貌協會：「四四正正，最緊要個人善良同開心。（年紀大過你呢？）愛情係冇標準答案。」