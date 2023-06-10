東方日報C1：趙露思轉口味　傳嗒失婚男

現年24歲的內地女星趙露思演技被看高一線，受到不少導演青睞，劇約不斷的她，就連緋聞都接踵而來，每次與男主角合作都「撻着」，絕對是「男神收割機」！繼型男楊洋與小鮮肉吳磊後，今次她轉口味，與曾經失婚兼被指力追迪麗熱巴的劉宇寧傳緋聞！

內地流量女星趙露思每次拍劇都跟男主角傳緋聞，繼與楊洋及吳磊傳撻着後，日前又傳與合演劇集《長歌行》的劉宇寧拍拖，兩人被指穿情侶裝、戴同款帽子兼去主題樂園及行夜市，男方之前亦漏口風，直認趙露思是理想對象。

網民挖3大證據

趙露思與劉宇寧兩年前拍攝《長》劇時飾演情侶，雖然當時只是配角，但受歡迎程度不遜於男女主角吳磊與迪麗熱巴。之前他們被拍得同日現身上海主題公園，雖然沒有合照，但已引起熱議。最近網民再挖出3大證據，發現趙露思拍《後浪》時，休息期間抱着劉宇寧的同款公仔，還在男方生日前夕訂購與應援色一樣的黃色蛋糕，兩人又穿過同款情侶服裝，彼此發文甚至有「密碼暗號」，隨着兩人「愛的迹象」愈來愈多，也讓緋聞傳得更盛！

粉絲唔睇好

其實趙露思是很容易因戲生情的人，她與楊洋拍攝《且試天下》時傳雙雙進出酒店，拍攝期間適逢楊洋生日，她親自訂製蛋糕，更插上自己的照片，關係不言而喻，不過隨着兩人各有各忙，感情最後無疾而終。而她與吳磊拍攝《星漢燦爛．月升滄海》後更隔空傳情，男方於社交網上載芬蘭雪景，留言「cooooool」，與趙露思之前的發文「hhhhhhello」不謀而合，當時粉絲很期待他們公開戀情。

不過今次她與劉宇寧傳緋聞不被看好，更有粉絲恐嚇趙露思，指若她跟劉宇寧一起就會「脫粉」，原因是男方近年不斷陷緋聞風波，被爆出2012年有一段姊弟戀，更有一名孩子，他亦被指曾追求迪麗熱巴，但遭對方拒絕。劉宇寧曾開直播作出回應，承認自己結過婚，但否認已為人父，又稱自己很清醒，知道自己是甚麼位置，暗示自己配不起熱巴。

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