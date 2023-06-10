港姐面試︱樂易玲爆仲有20個「秘密武器」未曝光

無綫高層樂易玲與港姐統籌總經理何小慧今日（10日）現身港姐首輪面試，對於今年面試佳麗的質素，樂小姐表示暫時只見了8位，覺得質素不俗，問到只有89位佳麗面試，對數字是否滿意？她坦言：「最重要唔係量，而係要搵啲有潛質嘅佳麗，其實有好多佳麗係趕唔切返嚟，需要Zoom面試，都有20幾位。（會唔會有海外佳麗？）都有，但最好係面對面咁見。（今年少咗啲質素太參差嘅佳麗嚟面試？）我哋一開始係睇相片去篩選，以前試過有佳麗畀啲好耐以前嘅相，今次佳麗啲相都好真，真人同相片好接近，而且佢哋都好有準備。」

現場見有面試佳麗的手臂有紋身，問到會否對入圍有影響，她稱要視乎面積大小及所紋的圖案，又驚訝於不少面試者在社交媒體上已有一定粉絲，當中也有不少高學歷的碩士生。講到今年有很多內地佳麗參加，問到比率是多少？何小慧表示未知道：「係多嘅，好多內地人嚟香港讀書，有啲住咗喺香港好多年，佢哋全部都一定要有香港身份證先可以參加，有啲面試者冇香港身份證，我哋都鼓勵佢哋參加華姐。」至於會預多少人能入圍第二輪面試，她指要先完成今日面試才能決定。問到樂小姐有否推薦世姪女參加，她笑言：「其實每次見到我啲朋友，當佢哋話個女想參加港姐，我都話快啲參加，但好多我都冇見過佢哋（世姪女）個樣，港姐係唔少人嘅夢想。」講到今年港姐比賽，她透露不會有準決賽，只有決賽，而且一定會到外地拍攝外景，地點將日後再公布。另外，樂易玲的前夫陳君毅早前離世，問到喪禮籌備安排？她說：「工作同家事都可以一齊處理，總之我星期一已經請假。」