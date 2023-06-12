吳亦凡疑撲水交逃稅罰款　過億豪宅降價千萬急住放

內地男星吳亦凡在內地因涉強姦罪及聚眾淫亂罪而判有期徒刑13年，現時仍受刑中的他，有消息指其位於上海豪宅掛牌價格為1.28億人民幣（約1.40億港幣）一周後，最終以1.15億人民幣（1.26億港幣）成交價售出。

據知情人透露，按照套房的居於上海黃金地段，報價1.28億人民幣已屬筍價，但竟然可以再降價1300萬（約1429萬港幣），以單位屋面積406平計，每平方約28萬人民幣（逾31萬港幣）。依相關售房信息，指該單位於2018年買入，單位內的裝修簡約，家具設施一應俱全，還有一個健身房，從單位窗戶遠望可鳥瞰黃浦江江景，距黃浦江江岸僅鄰200餘米，與外灘的直線距離為2.6公里，可在家中盡情飽覽陸家嘴的夜景。

據這位賣房的中介透露，單位大概是保障私穩關係，並非用吳亦凡掛名，但依有相關公證委託信息可以證明，吳亦凡是該物業的業主。此外，還有業內人士爆料，因為該豪宅市值過高，有意購買的賣家需要接受一定的資格審核，即需要預先支付5000萬人民幣（約5500萬港幣）到8000萬人民幣（約8800港幣）的驗資費用，亦有傳該單位只是吳亦凡資產中的一小部分，而目前他已委託他人幫忙處理物產，大概是為處理個人資產補齊稅費。