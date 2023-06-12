五月天遭騙徒利用　連「黃牛黨」都難逃魔掌

台灣天團五月天今年4月於中環海濱活動空間舉行《好好好想見到你演唱會》，昨晚《東張西望》就採訪了多位遭朋友氹入局，訛稱可以代購演唱會門票。苦主約有80人，涉超過500張門票，就連「黃牛黨」亦疑入局被騙；當中涉及金額約70多萬。苦主稱向一位相識超過20年的好友Charmmy購買演唱會飛，指對方在五月天一間周邊商品舖工作，原以為可靠，點知演唱接近開騷仍未收到飛。一班苦主坦言希望收回款項，但若收不到，亦希望騙徒可繩之以法。

而今日，就輪到五月天7月於武漢及沈陽演唱會「出事」，有不少網民買了五月天的門票之後突然「被退票」，不少海外歌迷、粉絲更訂了機票及酒店，恐怕「渣都冇」，因而於網上群起怒轟，事件更上了內地網熱搜。有網民認為應該是超售，現在排票排座位，賣多了的就全「被退票」。而主辦單位之後亦急急出來「撲火」，指五月天的武漢及沈陽的演唱會因分別出現378張及376張「異常訂單」，現有實質證據，證明此類異常訂單因違規手段產生，而非正常途徑購買，故門票將再次公開售賣，具體日期會擇日通知。主辦單位更指堅持「鬥牛計劃」，抵制黃牛黨及一切導致購票不公，損害歌迷權益的行為。