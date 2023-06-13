廖子妤搞四角戀　認同傅孟柏過電

藝人廖子妤（Fish）、衛詩雅（Michelle）、陳湛文、台灣藝人傅孟柏和何華超，今日（13日）為ViuTV新劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》拜神，廖子妤大爆劇中與Michelle、陳湛文和傅孟柏大搞四角戀，Fish笑言以前拍激情戲手到拿來，飲杯酒壯膽就做，但與傅孟柏拍談情戲，卻感到好尷尬：「激情和談情嘅力度有唔同，我就知自己弱項喇！拍好Sweet戲，好怕尷尬，會忍唔住笑。（有冇過電？）梗有，佢咁好男仔，又高又大隻。（驚男友呷醋？）唔驚，佢自己都會拍戲，我哋好專業地完成，但過程好享受。」Michelle就笑言沒有這福氣，戲份是單純曖昧，只有眼神交流，無肉體交流，拖手戲都冇，Fish講笑建議她應賄賂監製加床戲。

Michelle就表示原來一直好想拍女女戲，因從未試過，Fish立即自薦，讚Michelle人靚又好耐性，拍戲期間非常體諒自己經常NG。提到開工以來發生不少「意外」，早前Fish趕開工時拗柴，Michelle與朋友食飯吃龍蝦，意外地咬崩了門牙：「我第一時間同經理人講，因為第日要開工，不過只有3句台詞，我拍片唸畀經理人睇，佢話睇到崩牙好嚴重，好彩後尾搵到牙醫補牙，但係頭先食燒豬，咬落隻牙又有啲郁。」