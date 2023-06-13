絕招提升業績　出賣美色

要令銷售業績有增長，最重要就係了解客戶有咩需要及口味如何。日本AV作品中嘅女主角就最了解客人口味，佢哋為咗公司或個人業績，不惜出賣美色，親身又貼身咁招呼客戶，齊齊享受快感又可以令客人多多幫襯，簡直就係締造出雙贏場面呀！

酥胸半露

於RUBY出品嘅《旅行代理業者推川營業經理與童貞君相談》一片中，推川悠里係一間旅行社嘅營業經理，有見於下屬同一間公司洽談生意屢次不成，於是佢決定親自出手，仲收到消息話呢間公司嚟咗個新任社長，唔單止係個後仔，而且仲係青頭仔添！為咗傾成單生意，悠里着到酥胸半露，又用溫柔態度色誘對方，果然成功令呢位年輕社長沉船，以後悠里想點傾生意都得啦！

有求必應

喺JUMP推出嘅《傳聞中女子地下偶像的個人營業》入面，乃乃香係一位地下偶像，平時除咗登台表演，亦會舉辦一對一嘅攝影會。好多人都好奇怪，乃乃香嘅攝影會有好多大叔爭住參加，而且成日約到滿晒。了解過之後，就知道香妹點解比起其他偶像成績優秀喇！因為佢對住班大叔可以話有求必應，除咗會因對方嘅要求而換上不同打扮，大叔影影吓慾火高漲的話，香妹絕對唔介意同對方上埋床，梗係多人踴躍參加啦！

特別陪訓

片廠Aurora-pro炮製嘅《好色覺醒酒店陪同出差》，故事講述日向由羅被公司安排到營業部工作，之後上司就叫佢一齊出差並作出特別陪訓，而陪訓嘅項目就係鍛煉床上技巧喇！雖然由羅開頭係唔多習慣，但喺經驗老到嘅上司悉心訓練之下，阿妹嘅色情神經被完全開發，變成熱中性事嘅慾女！訓練完畢後，上司安排由羅用美色色誘客戶，目的就係增加公司業績，而由羅當然可以輕鬆完成任務喇！

簡評

家陣搵食艱難，好多公司為咗爭生意而各出奇謀，而今次為大家介紹嘅「色慾營業系列」作品，於某程度上都可以話反映現實。而喺3部作品中，本仙最鍾意推川悠里主演嘅《旅行代理業者推川營業課長與童貞君相談》，原因係悠里身材豐滿，豐乳肥臀令人興奮，加上喺作品中佢先露半球色誘小鮮肉社長，再嚟就半強迫對方就範，過程刺激又帶幾分搞笑！