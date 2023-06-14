一代粵語片小生張英才離世享年88歲　車婉婉：冇回應！

一代粵語片小生兼配音員張英才今日（14日）傳出死訊，享年88歲。網上有人留言「88歲的張英才今天下午在老人院孤獨離世，沒有親人陪伴，才哥一路好走！永遠懷念！」而資深配音員丁羽已證實張英才死訊。張英才早年跟前妻離婚，歌手車婉婉一直沒有認張英才是其父親，東網致電車婉婉，她透過助手表示：「冇回應。」至於張英才好友胡楓表示不知情，對於張英才傳死訊，他大感愕然：「唉...好突然，佢好內向、內斂，所以自從佢冇拍戲之後，大家都冇乜聯絡，以前同佢合作，佢係一個好好先生嚟，聽到呢啲消息，當然難過同埋好惋惜。」

2018年林建明於任社交網貼上跟張英才夫婦、盧海鵬、苗僑偉與戚美珍夫婦、古天樂、謝天華等人飯敍的照片，當時張英才滿頭白髮，但跟太太都很好精神，據知古仔父親古振光年輕時以藝名高峰拍過粵語長片，曾跟張英才、夏春秋、司馬華龍等合作，所以才叔是古仔的世叔伯。

張英才1934年出生於香港，早年就讀香港華仁書院，翌年與電影演員金雷為同學。1950年，16歲的張英才加入香港電影圈而正式出道，1960年代的開始涉足邵氏電影粵語片組的當家小生之一，張英才曾與胡楓、呂奇等齊名。張英才高大英俊，戇厚樸實的形象討好女觀眾，所以被稱為廣東話版的關山等，與林鳳一齣《街市皇后》將二人演藝事業推上高峰。其餘代表作包括《工廠少爺》、《大丈夫日記》等。後來在1966年，張與友人合組「萬福影業」公司拍攝粵語片。

1960年代，張英才被麗的映聲招納成為旗下藝人，1970年粵語片式微。其時香港引入無線廣播技術，及後於1970年轉到無綫電視發展，先後一直在無綫電視服務至2006年，兼任配音工作。由於演藝經驗豐富，配音也如演戲般投入角色、充滿感情，是70年代最高水準的配音員之一。2006年拍畢《高朋滿座》及《爸爸閉翳》後淡出幕前。