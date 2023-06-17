《鐵甲奇俠》導演爆料羅拔唐尼原本演另一超英角色

荷里活男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）因主演漫威（Marvel）超級英雄角色「鐵甲奇俠》（Iron Man）而名成利就重上一線位置，而執導頭兩集《鐵甲奇俠》的導演兼男星「Happy」Jon Favreau最近就爆料，指最早羅拔並非被Cast演「鐵甲奇俠」Tony Stark的角色。

Jon最近與漫威總裁Kevin Feige對談時就提及過此事，據Jon透露原本羅拔於《鐵》片之前被斟演《神奇4俠》（Fantastic Four）中大反派「末日博士」（Doctor Doom）一角。Jon表示：「我記得你們所有人都已經見過他（羅拔），為了『末日博士』，還是什麼別的計畫。」後來《神》並沒用上羅拔唐尼演，反而是Jon找他為「鐵甲奇俠」試鏡。

查實，漫威這類角色大兜亂的情況，經常都會出現。例如「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）原本為「雷神」一角試鏡，而「星爵」Chris Pratt原本亦是為「美國隊長」一角試鏡，至於「黑寡婦」一角曾經考慮過由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）或妮妲莉寶文（Natalie Portman）主演，結果後來2人都先後加入漫威飾演別的角色。