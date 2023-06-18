何廣沛對佘詩曼有讚冇彈：好多男仔都想追佢

藝人何廣沛今日（18日）出席戲院開幕，他透露雖然拍畢《新聞女王》，但仍要為另一套劇《非常檢控觀》開工，所以未有機會休息。他又指有點捨不得《新聞女王》這個大家庭，尤其有佘詩曼（阿佘）在場特別融洽，大讚：「冇諗過佢係咁照顧後輩，已經開始掛住佢。（難以抽離？）又唔好咁講，唔止我，個個同事都話好唔捨得阿佘。佢煞科後又即刻飛去內地開工，真係好佩服佢。」

他希望可以開拍第二輯，並謂：「我聽監製講話有機會開，但要有個好劇本，相信觀眾會好鍾意呢套劇，個劇本好有追看性，我以前睇劇本會睇到瞓着，但今次冇。」廣沛對阿佘有讚冇彈，建議他可以追求對方，他笑言：「好多男生都想，但都要阿佘想先得。我喺劇中同佢有感情戲已經好開心。（有冇咀嘴戲？）你哋到時睇就知。（愛上佢？）個個都愛上佢，唔會有人對佢冇好感。我真係估唔到佢咁好人，佢拍攝空檔會同每個人傾偈，係好用心咁對人，佢同個個同事都係咁。（你以為佢好惡？）做得新聞女王應該好有氣場，但佢私下好友善。」又謂有從對方身上偷師，就算很多對白也能倒背如流：「我冇見過佢揸過本劇本，原來佢開劇前攞到個劇本已經背熟晒，好值得我學習。」