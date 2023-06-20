商天娥拍廣告「食」足全日　美食當前險「失守」！

【營業資訊】近年一直鮮有在幕前露面的商天娥，原來正處於半退休狀態享受人生。大部分時間都跟先生及朋友到處旅遊及大歎美食，亦因為太過為食，娥姐前排做身體檢查時發現自己有肝問題。最後靠改變生活習慣及恒常運動，再配合服用維特健靈保健品慢慢紓緩問題，品牌最近有新宣傳，娥姐二話不說飛回香港幫忙，以品牌的忠實用家身份推介健肝產品予有需要的朋友。

「我好鍾意旅行同埋好為食，到外地一定周圍搵美食。最開心係約埋一大班朋友一齊食好嘢、唱K、開Party，每次又威士忌又香檳，飲好多酒，就係咁食到有肝問題。」

自從發現自己有肝問題後，娥姐開始服用健肝產品，希望改善情況。不過，試用過很多健肝產品的功效都不大顯著。娥姐已經盡量戒口食得健康，但她直言「人生最緊要開心，邊戒得咁多！」。

直至有朋友介紹她服用維特健靈「健肝寶」，食用一排，娥姐已經感覺到自己面色好咗，再做檢查時，無再發現肝問題，所以娥姐都繼續食「健肝寶」去維持肝臟健康，避免肝問題再現。現在的她亦更加關注自己飲食健康，食得開心時亦無再咁放肆。

拍攝當日，娥姐面對住一大堆美食，不禁垂涎三尺險「失守」！更興致勃勃地與工作人員分享火雞烹調法及大談美酒美食的最佳配搭，果然是美食專家！娥姐的先生都到現場支持娥姐，到休息食午飯的時候，娥姐的健康餐盒亦是先生親自炮製，有老公全程貼心照顧，真係羨煞旁人。