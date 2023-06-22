相隔4年！周星馳宣布拍女版《少林足球》打入國際

喜劇鬼才周星馳今日（22日）係佢61歲生日，星爺一早就獲「星女郎」張栢芝為佢送上特別拍下嘅賀壽短片，片中栢芝先畫出一個火柴人公仔，然後再跳出2人當年拍攝《喜劇之王》時嘅合照，甚有心思！

不過點都不及周星馳送畀自己嘅「生日禮物」吸睛，因為佢於2019年為《新喜劇之王》執導後，已收山未有新作，估唔到今日佢就於社交網晒出新片《少林女足》劇本，宣布為「復出」之作將會喺國際大舞台上演，更借機公開召募唔同國籍又年青貌美嘅女士去參與海選，講到明唔要P圖造假：「今天我只有一個願望，就是能與 一大群不同國籍、年青貌美、身材標致、天資聰敏、體能出眾的靚女，一起共渡難忘時光，人數不拘，多啲嚟密啲手，我無懼人山人海，只怕妳未夠風采！如符合以上條件，請把近照及個人資料發送到email（P圖造假絕不會得逞，我們團隊不會答應！國際社會更不會答應！）」

對於會否如當年《少林足球》般有大型海選？周星馳助理Chris回覆東網：「先以電郵形式作全球召募，其他之後再公布。（栢芝拍過《少》片，會客串拍埋女版嗎？同埋幾時開拍？）先做好召募工作先。」