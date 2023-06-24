港姐2023︱疑流出入圍名單　5強大熱各有賣點

《2023年香港小姐競選》前日（22日）已舉行第三次面試，有別於往屆僅兩次面試機會，今次面試同步拍攝真人騷，26位參賽者於節目《香港小姐終極面試》中，進行泳裝及才藝表演等環節，之後再見評判並進行篩選。估唔到事隔兩日，網上已有內部流出入選名單，當中大熱人選通通入圍，分別係「翻版范冰冰」王敏慈、「港版蔡依林」莊子璇、「金髮蔡思貝」Juliana、「火辣學霸」Michelle和「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）。

當中王敏慈三次見人，妝容由令人誤會曾「加工」嘅大濃妝，愈化愈淡，前日見人時清麗脫俗，佢亦表示係應評判要求減淡妝感，聽話又醒目。「翻版王祖賢」Lea則人氣十足，本身喺內地大受歡迎，獲網民大讚似荷里活女星安妮希芙威（Anne Hathaway），未選先贏觀眾緣。「港版蔡依林」莊子璇則同港姐冠軍、同為港大學生嘅馮盈盈一樣讀營養學，齋睇CV已經被指有冠軍相，隨時成為「馮盈盈2.0」。

「金髮蔡思貝」Juliana初見人時，因一頭型格金髮同港姐斯文形象大相逕庭，本身不被睇好，但前日見人時竟平地一聲雷，谷出「暴乳」，同時有傳高層對Juliana一頭金髮唔抗拒，暫時唔使染黑，即被睇高一線。而「火辣學霸」Michelle嚟自新加坡，本身參加過當地選美比賽並奪得獎項，選美有經驗，同時佢擁香港大學財經系碩士學位，為今屆參選者中高學歷佳麗，條件優勝。