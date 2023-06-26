陳展鵬生死對決淋雨病倒　黃智雯為勢所逼逐步黑化

視帝陳展鵬與黃智雯今日（26日）現身商場為無綫劇集《隱門》宣傳，智雯在劇中逐步黑化，她掌摑吳岱融16巴的畫面亦會播出，她自言十分期待：「應該係破咗女演員打男演員最多巴嘅紀錄，佢叫我打到冇力先停，我真係打到手震，現場都幾震撼，打完佢塊面腫咗要敷冰，但佢好似好Enjoy，因為佢覺得係時候要代觀眾去發洩吓。（你入行以來最奸嘅角色？）都唔係好奸，係為勢所逼，冇辦法之下咁做。」至於展鵬則會跟吳岱融在雨中作生死對決：「好耐冇試過拍啲咁男人嘅場口，當日真係好辛苦，又凍又落雨，淋咗6個鐘，拍完病咗，呢場戲係男人同男人嘅生死對決，唔係你死就我亡，係個好好發洩機會。」講到劇集口碑口，會否想拍續集，還是怕怕？智雯坦言：「拍喜劇得唔得？」展鵬指智雯拍攝時為投入角色，整個狀態很辛苦，並且不想跟人溝通，智雯謂當時一度擔心自己走不出來。

有傳智雯有意約滿離巢，無綫高層樂易玲親自出招冧她，除欣賞智雯的舞台劇演出外，又在網上發文大讚她，她對此表示：「多謝樂小姐，我之前幾次舞台劇演出，佢都有嚟捧場，唔止佢，仲有好多朋友同前輩。（佢冧你？）佢個個都冧，佢都冧展鵬。」展鵬笑言可惜自己冇機會演舞台劇，問智雯會否因樂小姐的行動而令她回心轉意？她說：「今次套舞台劇壓力好大，用盡我所有能量，等我休息吓先，到時會諗吓自己未來嘅方向。」