《家族榮耀》續集官宣　佘詩曼成終極女主角

劇集《家族榮耀》去年播出時收視、口碑相當不俗，最高收視更達28.6，劇中演員有羅子溢、楊茜堯、張智霖、黃浩然等，掀起當時追劇潮。而總監製梁家樹一早已籌備開拍第2輯《家族繼承者》，更找來林峯擔任男主角，羅子溢、梁靖琪（Toby）都會再參與，之前亦爆出羅嘉良亦將會客串演出，無綫藝人張曦雯亦會有份拍攝，陣容令人相當期待。今日（28日）佘詩曼更於社交網晒出《繼承者》嘅劇本大晒冷相，為新劇做足宣傳。

不過，此劇本於年初開拍，但一直延遲，原來是等終極女主角出現，而此人就是佘詩曼（阿佘）。據知梁家樹一早已向好戲、在內地及香港都甚受歡迎的阿佘招手，但年初至今阿佘都有極多工作在身，除了要做內地綜藝節目外，更要為無綫新劇《新聞女王》拍攝，《新》劇剛剛拍畢，阿佘終於可度期開拍《家》劇，絕對是強勢加盟。

此劇的演員林峯、羅嘉良等都是阿佘的舊拍檔，大家甚有默契，更有阿佘的好姊妹Toby一同拍攝，故阿佘自己都好期待，她接受東網獨家訪問時謂：「今次最開心可以同好多朋友拍檔，好似阿峯就係《使徒行者》2014年後再合作，撈家就喺2001年合作過《七姊妹》，仲有黃浩然同阿bi（梁靖琪），大家又可以聚首，依家我都睇緊劇本，要投入一個新角色喇！好興奮。」