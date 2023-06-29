馬清揚稱被錢慧儀家暴　自爆每月「科水」近50萬給對方

前港姐錢慧儀（Winnie）與名人老公馬清揚今日（29日）就離婚案件在灣仔家事法庭展開閉門訴訟，下午約2時，錢慧儀乘坐七人車抵法院大樓，身穿深色外套配襯格仔裙的她面容憔悴，應現場守侯記者要求停步拍照，問到她近況，她説：「希望快啲搞掂，差唔多6年都冇咩進展。（有冇信心？）希望啦。（勾起唔開心回憶？）咁樣樣搞實唔開心，希望馬生可以快啲幫我畀咗啲律師錢。」她坦言現時生活上出現問題。至於身穿深色外套、灰色褲配白色波鞋的馬清揚就表情輕鬆，由律師團隊陪同出庭。

兩人於2018年傳出婚變，馬清揚盛傳秘撻烏克蘭籍金髮女模Ksenia B，當年馬清揚矢口否認，更直言：「唔會離、唔會棄！」但相隔4年後，坊間傳聞馬清揚向錢慧儀提出離婚，更盛傳錢慧儀被迫瑟縮於一間只得摺床及沒有窗户的房間內生活，終日以淚洗面的她最終發聲明宣布離婚：「這首歌正好代表我過去四年來的心情。今天，我決定重新出發，向一段逝去的愛情及27年的婚姻正式告別。請，以後不要再叫我馬太。謝謝！」

約下午3時30分，兩人先後步出法院，馬清揚透露雙方仲未離婚，Winnie不是發聲明離婚？他說：「我都唔理解，點解佢咁講，（你有冇同佢傾過？）冇得傾，佢淨係鍾意用律師去傾，Winnie提你欠佢律師費？一直有幫緊佢，佢搵咗全香港最貴律師去打，要啲時間，技術上問題，唔可以一下子攞咁大筆錢出嚟。」Winnie指自己生活結拮据，他說：「佢嘅生活好正常，幾好添，因為我每個月都畀18萬元生活費佢，再加埋30幾萬元信用卡簽帳額，每個月加埋都有4、50萬，我諗佢嘅生活好過我。」

Winnie在2018年自稱瑟縮在一間沒有窗的房間，要瞓帆布床？馬清揚說：「間屋有兩層，Winnie搬咗落樓下嘅客房，係套房嚟，（點解冇窗？）我間房都冇，因為裝修緊，之後裝修完大家都有窗，佢個窗仲大過我添。」他強調一直想與對方和解，有指Winnie情緒出現問題？他說：「我一直有關心佢，但佢對我好大敵意，淨係問我攞錢使，我諗係佢家庭、佢阿媽有呢個前科，令佢精神有問題有影響，佢不斷咁使錢，要求我畀錢佢日日去shopping買嘢。」

談及他與烏克蘭籍女模的緋聞？他表示想澄清：「係一個緋聞嚟，全部都係P圖，個女仔我唔識，如果識嘅已經有合照啦。」他們離婚可與緋聞有關？他說：「通常離婚都話男方有第三者，但離婚文件裏面係冇提及第三者喺呢件事，只係提及有唔正常行為，早喺4、5年前，佢神智有啲問題，成日話佢阿媽半夜搵佢，但嗰時佢阿媽已離開咗人世。」

馬清揚表示離婚是由錢慧儀提出，他說：「佢唔收斂唔做番個正常人，我都冇辦法，喺2018年係佢提出離婚，仲叫我去搞離婚添，佢仲對我進行家暴，不論喺言語及行為上，有時佢發癲就質我幾拳，佢有睇精神科。」他這樣說可會對Winnie造成傷害？他說：「我都唔想傷害對手，我咁做都想講番畀大家聽，實際經歷嘅事。」隨後他自爆說：「呢800萬律師費，雖然我家族有錢，但唔代表我自己有錢，我都需要啲時間去籌備嘅，（Winnie唔認有家暴你？）佢梗係否認。」

錢慧儀離開法院時表示希望馬清揚盡快繳付律師費：「其實官都判咗要畀，但佢都冇畀，希望馬生可以快啲搞掂幫我畀律師費。」對馬清揚聲稱每月給她18萬港元生活費、及30多萬信用卡簽帳，她一笑置之，對方更反指遭她家暴，她説：「你話呢？你話我會唔會做啲咁嘅嘢？（馬生想和解？）我唔覺得。」