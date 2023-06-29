沖田杏梨 巨乳進化L變P！

家陣有唔少女人都曉「進化」，除咗個樣變靚啲、肌膚變白啲、身材變弗啲之外，上圍都可以變大啲！唔一定係人為加工，就好似今年36歲嘅沖田杏梨，自從生咗小朋友之後，對波連升4個Cup，由L變P，都咪話唔誇張！

繼續高調

舊時AV女優一話引退，好快會喺公眾嘅視野範圍消聲匿迹，期望快啲洗底，等人哋唔記得自己拍過脫戲，但家陣嘅世界已經唔同晒，好似沖田杏梨，引退後一樣高調，最怕大家唔記得佢嗰副「人類最強BODY」！

今年已經係36歲嘅杏梨，係現今日本寫真界嘅老牌女優，雖然生過小朋友，但對於「胸奴」嚟講，魅力有增無減，事關身材高挑嘅佢，以前對波已經夠晒巨，有成L Cup，殊不知依家去到P Cup，足足大咗4個Cup，咁誇張嘅進化速度，真係令好多女人望塵莫及。

殺上舞台

沖田杏梨喺2011年投身AV界，當時已經憑住驕人身材掀起話題，佢仲試過為呢副身材買咗1億日圓保險添！最難得嘅係，杏梨同男優喺床上肉搏時，砌到火花四濺，一啲都唔錫身，令唔少AV迷拍爛手掌。

2016年杏梨為咗嫁人，決定急流勇退，之後仲生埋B，但係佢冇因為唔拍AV而收埋自己，除咗做網紅，又以歌手身份表演，早排仲同4位AV女優結成「BLACK DIAMOND」組合，齊齊殺上舞台搵銀！另外，杏梨喺近期推出埋寫真映像作品，想見識吓進化版嘅「人類最強BODY」，就千祈咪錯過！