王鎮泉訪問夏里遜福：福伯佢好幽默！

無綫娛樂主播王鎮泉（Jeoffrey）經常獲有機會訪問荷里活紅星，而近日他又透過互聯網，越洋訪問80歲的《奪寶奇兵》老牌男演員夏里遜福（Harrison Ford）。Jeoffrey坦言：「同過咁多荷里活演員及導演做訪問，今次係其中一個最最最開心同期待嘅。訪問呢位傳奇演員，事前梗係要做足準備啦，之前將咁多集《奪寶奇兵》由頭睇一次，然後再參考以往佢嘅其他訪問。好多人有時會以為福伯可能會比較嚴肅，但其實佢好幽默。」

今次要半夜在線等候專訪時間，Jeoffrey笑說：「我真係絲毫冇覺得眼訓，一見到福伯超級好興奮，佢好gentleman咁同我打招呼，跟住同我傾咗好多嘢，包括今次可能係佢最後一集嘅《奪寶奇兵》，佢有幕戲用CG將佢變番40歲，佢話演嘅時候貼咗好多感應器喺自己面上，再加上電影公司有海量佢以前演出嘅片段資料庫，加工後幾可亂真。問佢之後會唔會好掛住《奪寶奇兵》主題曲，佢竟然斬釘截鐵咁話一定唔會，因為首歌跟咗自己半生，去到邊佢背後都會響起呢首音樂，不過佢都大讚呢首歌好經典。」而訪問完結前，福伯竟然說：「Goodbye Jeoffrey！」令Jeoffrey開心到失眠。