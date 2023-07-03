蔡徐坤承認曾戀C小姐　央視將所有相關視頻下架

內地頂流男星蔡徐坤上周一（26日）傳出對女生無套中出後致女方懷孕，又傳佢叫對方墮胎等消息，潛水足足一星期後，蔡徐坤終於出面回應，承認曾戀C小姐，並於2021年妥善解決之間嘅私事，並否認當時對方係未成年、強制墮胎及存在違法行為等指控，呢兩年佢深陷自責、懊悔中，更叫大家尊重同保護C小姐個人隱私。而蔡徐坤工作室亦緊接發文，指已將涉嫌侮辱誹謗嘅證據提交法院立案，後續會根據法院庭審進度及時披露。

蔡徐坤發文：「大家好，我是蔡徐坤。近日網絡上出現關於我的諸多話題，很抱歉因此佔用了大家的時間與關注。兩年前我處於單身狀態，與C女士有過交往，雙方之間的私事已經在2021年妥善解決，彼此沒有進一步的糾葛。

需要在此向大家和媒體澄清的是，我和C女士的交往均屬雙方自願，既不存在“女方為未成年”的情況，也不存在所謂的“強制墮胎”，不涉及違法行為。懇請相關自媒體不傳謠、不信謠。

這個教訓對我來說是慘痛的，這兩年的時間裏，我也在自責和懊悔中。再次向一直支持信任我的歌迷們道歉，向一直關注我發展與成長的媒體朋友們道歉。今後，我會嚴格約束自己的言行，接受大眾和社會監督。也請大家尊重和保護當事人特別是C女士的個人隱私。」

蔡徐坤認愛發文一出，就已經立即登上熱搜第一位，只發文20分鐘更有逾10萬個留言。不過同時，有網友就發現，官媒央視網站、APP、社交網等平台均已將所有蔡徐坤相關視頻下架，同樣亦登上熱搜，足足8.6億以上閱讀量；另視訊平台社交網亦Search唔到蔡徐坤相關内容，似乎醜聞一事令佢被多方封殺，認愛文都救唔番如日中天嘅事業。

今日稍後，網上再爆出疑似蔡徐坤與稱為W女士嘅親密合照流出，見到一男子熊抱W女士，而女方則雙腿環繞男方腰部，不過已被蔡徐坤秒速打假：「純屬造謠，已去報警！照片不是我！」