李玟家中輕生與世長辭　終年48歲

歌后李玟早前經歷婚變傳聞，又受到腳傷困擾。今日（5日）突然傳出死訊，終年48歲，其家姐Carol & Nancy發出其離世消息。

致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們：

我們懷着極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

2023年本應是CoCo出道30周年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。

作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福！

最後，希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。

CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！

Carol & Nancy 泣告

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生命熱線： 2382 0000

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