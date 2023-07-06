【營事檔案】微波爐芝士洋葱燉飯

微波爐芝士洋葱燉飯是一道簡單易做的家常菜。簡單利用家中的剩飯，加上急凍的蔬菜以及芝士和牛奶，就可以做出一般在餐廳要加忌廉以及需由生米煮成熟飯的燉飯。這道菜式簡單易操作，可使用微波爐高效完成，非常適合忙碌的人們，即使是自住都沒有難度。

洋葱可抗癌

洋葱是一種含有豐富硫化物的蔬菜，其中包括硫化丙烯和硫化乙烯等成分。硫化物廣泛存在於大蒜、洋葱等味道較強烈的食物中，它對人體健康有著許多益處，包括對於預防癌症和心臟病。因硫化物具有很強的抗氧化能力，能夠清除體內的自由基，減緩細胞老化速度，從而降低癌症發病率。此外，硫化物還有助於肝臟代謝，可增強肝臟排毒功能，保護身體各項功能運作正常。

燉飯適合甚麼人士

燉飯通常是以白米為主要原材料，米飯含有豐富的澱粉質，而澱粉質是人體必需的主要能量來源。由於燉飯相對經過較長時間的烹調，因此質地較軟身，使其更容易被人體消化吸收，有助於為身體提供足夠的能量和營養。小孩、長者或吞嚥困難的人士，除了湯飯及粥以外，燉飯都是一個不錯的選擇。此外，燉飯在芝士及牛奶的基本基礎上，還可以搭配其他食材如蔬菜、肉類等，就可以更完善整個菜式的營養價值。

微波爐芝士洋葱燉飯

材料：

隔夜飯 1碗

三色豆 20克

洋葱 半個

低脂芝士片 2片

脫脂奶 20毫升

調味料：

鹽 適量

黑胡椒 適量

紫菜碎 適量

做法：

1) 洋葱切碎備用

2) 隔夜飯加入三色豆及洋葱，拌勻

3) 微波加熱大約1分鐘後取出

4) 加入芝士片及牛奶，拌勻

5) 再加熱1分半鐘後拌勻

6) 最後灑上鹽、黑胡椒和紫菜碎，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。