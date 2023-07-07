建造業經典廣告復刻登場　銅鑼灣現巨型懷舊招聘廣告　新招引新一代入行

新廣告由演藝生涯初期曾經擔任建築工人的藝人岑珈其先生領銜主演。（客戶提供）

【特約報道】隨着香港未來基建藍圖展開，建造業將踏入20年的黃金發展期，公營及私營整體工程總量將會增加至每年約3,000億港元！建造業界近年積極推動及鼓勵年輕人加入建造業，最近又出新招吸引新血入行！

「呢座紅磡體育館同東區走廊我有份起」、「人工仲，哈哈哈！」、「我想同太太搵疊靚樓呀」，以上廣告對白深入民心。看「建」未來 「築」及生活 香港建造業推廣計劃 於今日推出新一輯電視廣告，由演藝生涯初期曾經擔任建築工人的藝人岑珈其領銜主演，廣告講述岑珈其穿越至1987年建造業訓練局招募學員的經典廣告當中，與初代男主角丘國良共同見證建造業成為香港人「幾代人的筍工」！

廣告中由岑珈其飾演87年經典廣告男主角的「孫仔」，穿越到廣告當中，兩爺孫一同向觀眾展示有份參與建成的香港基建，隔代見證建造業於不同年代，持續成為「出路好、收入高」的世一筍工，亦是不少香港人安居樂業的強力後盾。

「想建你築緊你」巨型懷舊招聘廣告現銅鑼灣鬧市

為配合電視廣告推出，計劃更同步推出讓人耳目一新的線上線下平面廣告企劃，除了網上廣告宣傳投放，本月更於銅鑼灣鬧市刊登一幅巨型懷舊招聘廣告，繼續延伸「幾代人的筍工」的創意，以吸睛的設計吸引大眾眼球。全新廣告以懷舊報紙「招聘廣告」為設計靈感，別出心裁的報紙造舊效果，配搭由香港本地設計師為是次廣告設計的字體，為創意文案「想建你築緊你」、「築自室」及「建造業搵你」添上玩味，讓銅鑼灣鬧市的都市感相映成趣，引得不少途人駐足拍照打卡。

於DSE 放榜期間，據知業界亦主動出擊向同學及家長宣傳建造業相關課程，提供課程資訊。除了專業培訓，香港建造學院更按學員或其他轉職人士在內的有志入行之士提供相應資助，讓他們循不同路徑發揮所長。

根據行業提供資訊，以完成三年高級文憑課程學生為例，初入職薪酬可達到$20,000，比一般大學畢業生平均起薪點高。完成在職培訓及修讀建造業相關學位課程後，可以以七年時間考獲專業工程師資格，起薪點可達$45,000。香港建造業總工會於2022年末最新發表的2022-2023年度工人薪酬中，大部份工種工資水平均有升幅，最高加薪幅度達12.5%，平均加薪幅度5.8%。