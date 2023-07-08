【賞你．遊澳門】Mega Sale奧海城路展 香港中旅社澳門套票低至HK$480起/位

【營業資訊】繼上個月香港國際旅遊展之後，「賞你．遊澳門」Mega Sale又來喇！香港中旅社將於今個星期六、日（7月8至9日）一連兩日，於奧海城2期地下主題中庭【賞你．遊澳門】Mega Sale──2023「感受澳門樂無限」路展推出多款會場限定優惠！

．凡訂購澳門套票，即享HK$50立減優惠！滿指定金額最高可減HK$500！

．凡訂購澳門酒店套票，即可換取「澳門通」乙張（價值澳門幣$50）

．澳門餐飲套票只需HK$480起/位

．澳門酒店+交通套票低至HK$550起/位（可選TurboJET噴射飛航或環島中港通直通巴士）

．爲咗方便乘搭金巴嘅朋友仔，我哋仲推出多個不含交通的套票供大家選擇！

＊另外，每份套票贈送1份中旅小禮物（送完即止）

宜家率先揀定以下心水澳門產品，到時入場搶購啦！

活動期間，大會更舉辦充滿澳門元素的「光影大三巴LED燈牌」及「電動搖控大賽車」親子工作坊，最啱帶埋小朋友去邊買邊玩！

有咁多超筍澳門旅遊產品優惠，又有豐富精彩嘅親子活動，約定您今個星期六、日嚟奧海城嘅「感受澳門樂無限」路展啦！

【賞你．遊澳門】Mega Sale──2023「感受澳門樂無限」路展

日期：2023年7月8日至9日（星期六、日）

地點：奧海城2期地下主題中庭（中旅社展位）

時間：中午12時至晚上7時

派籌時間：上午11時30分

（7月8日中午12點正開售）