Ching Q氣勢凌厲　奪模特大賽雙冠軍

ACE娛樂舉辦的《ACE演藝模特大賽》總決賽日前圓滿結束，體壇港隊、有「田徑朴寶劍」之稱的姚敬琛勇奪「ACE Talent演藝組」冠軍及「Ankang健康大獎」，至於曾參加ViuTV《廣告女皇》的沈靖喬（Ching Q）本是人氣高的宅男女神，今次出賽榮獲雙冠軍，橫掃「Uplive新星獎」及「SNS STAR網星獎」的冠軍，氣勢凌厲。

至於曾參加《全民造星III》、身為醫生的蘇雋祁（Jensen）和郭恩程（K Kelly）成為今屆「Face of Hong Kong」冠軍，兩人將代表香港出戰韓國舉行的《Face of Asia》大賽，與來自日本及韓國等亞洲地區的模特新星較量，爭奪總冠軍！Jensen在大賽中的亮眼表現，他稱一直夢想成為香港首席模特兒，為出戰大賽，在過去一年，分別在香港及韓國著名演藝模特訓練學院YS Group接受訓練，更獲韓國社長帶到YG 受訓。

論令全場最驚艷的，莫過於是曾有選美經驗的李念卿，其36E驕人身材已搶盡風頭，半呎事業線更令全場驚嘆，奪「魅力大奬」完全是實至名歸。

大會首席執行官唐安麒大讚今屆參賽者質素是歷屆之冠，而韓國YS Group社長Yong Heo更十分欣賞Jensen本職雖是醫生，但在百忙中不忘付出額外的努力一圓夢想，期盼他再下一城，為港爭光，能在《Face of Asia》奪驕人成績。