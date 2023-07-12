星星講醫D︱台女星交代遺言！朱古力瘤真係咁恐怖？

女性疾病五花八門，朱古力瘤是較為人熟悉的一種，患者經常會經痛，月經時血量也會較多，嚴重的甚至會影響生育。前TVB主播方健儀曾在社交媒體透露，患上朱古力瘤十多年，她指自己在經痛時，痛得好像有一條毛巾不斷在子宮扭來扭去，使她腰也挺不直，最後她進行微創手術，將一顆11厘米大的朱古力瘤切除。

台灣黑澀會成員小蠻（王承嫣）亦有相同情況，在2020年與老公邵翔結婚的她，婚後一直有生育計劃，由於小蠻在婚前已知患有朱古力瘤，對她造成一定困擾，經過一系列健康檢查後，得知朱古力瘤的尺寸已經達至8.5厘米，這一顆朱古力瘤對其健康及懷孕計劃會造成極大危險，在醫生的建議下，小蠻最終決定開刀切除！

小蠻為了讓大家了解朱古力瘤對女性的影響，全程記錄手術過程分享給觀眾，並表示第一次開刀相當害怕及緊張，但由於不想身邊人操心，直至要進手術室的前一刻，才鼓起勇氣跟老公交代遺言，幸好最後手術相當成功，並於2021年順利誕下小男孩「至尊寶」。朱古力瘤的影響這麼大，到底朱古力瘤是甚麼來的？女性如何決定要否把它切除？今集混血女主播可宜，與生殖醫學科專科麥思敏醫生，講解朱古力瘤對女性的影響！

麥醫生指朱古力瘤是子宮內膜異位的其中一種，意思是子宮內膜應是在子宮內，但有些組織卻生在外面其他位置，導致每一次經過周期賀爾蒙影響，產生的血存儲起來就變成朱古力瘤，影響生育能力，那麼患有朱古力瘤是否一定要做手術切除？一於收看《星星講醫D》聽聽麥醫生的講解！