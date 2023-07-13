新開西餐廳　從食物感受異國風情

想感受異國風情，唔一定要飛去外國，近日有多間西餐廳登場，每間都包含自己地區的地道或創意風味，想感受外國風情止旅行癮，一於去食番餐喇！

創意北歐料理

北歐的簡約生活態度令人嚮往，當地的烹調風格亦富特色，灣仔新北歐料理現代小館aera選用天然時令食材，再融入北歐料理手法如醃漬、煙熏、風乾和發酵等技巧加以創作，為客人帶來創意滿滿的晚市嘗味套餐。開胃小吃以本地鮮摘白蘭花萃取香油混合蜜糖豆，美味幽香。看以日本軍艦壽司的頭盤其實是加入西梅乾做餡的醋飯配濃湯泡沫海膽，「雞腳、麥芽糖、檸檬」選用本地三黃雞腳浸泡麥芽糖和香草，再淋檸檬汁調味。主菜有佐賀和牛配黑松露、皺皮椰菜和經發酵的日本實山椒，層次豐富，甜品以法國橄欖油配青提子和月桂葉，清新富香氣，令人回味。午市亦有每日新鮮製作的意式結他扁意粉配海膽、意式零角麵配黑胡椒芝士汁等美食，選擇亦相當多。

意式海鮮

貴為度假天堂的意大利，沿岸的地區可以盡情享受陽光與海灘之餘，還可以大擦海鮮。尖沙咀新開意大利海鮮餐廳Perla以南部美食作主題，師傅以阿瑪菲海岸多樣化海產作靈感，配以簡約的烹調手法打造菜式。6道菜嘗味菜單包括有魷魚刺身扮的意大利麵、加海藻粉和乳清芝士的海藻「魚子醬」，日本黃鰭魚他他配蘑菇清湯、北海道白海膽和魚子醬，再經煙熏帶出絲絲香氣。另外有傳統的布列塔尼藍龍蝦、海鮮燉菜Guazzetto、自家製意大利麵和酥炸海鮮拼盤等，鮮味十足。

大啖薄餅意粉

想和朋友開心Share，首選Pizza和意粉，早前於中環開業的拿坡里薄餅餐廳 FALCONE，店內選用特製紅磚焗爐，為大家帶來Diavola、Margherita和Pacchianella等8款不同傳統口味薄餅。除此之外還有蜆肉扁意粉、香烤軟殼蝦和意式薄切生紅蝦等菜式，最適合大班人聚會。適逢所屬餐飲集團於7月10日至19日推出 「Black Series Summer Tour」，到時餐廳會推出優惠價的午餐和晚餐，套餐會包括2款頭盤、1款精選意粉或薄餅，最後再奉上自家製意式雪糕，感覺更抵。

人氣店回歸

本地有很多老字號的餐廳，在食客心目中有很深的印象。於1997年就於中環開店的Staunton’s，近日經翻新再回歸，主打香腸薯蓉、脆炸大蒜青葱醬烤雞翼、泡菜蛋黃醬韓式炸雞等英式小食或新派風味，美味的牛肉芝士漢堡和羊肉Baba ji漢堡，分量十足，用來配雞尾酒、啤酒或餐酒一樣咁夾。甜品有Esaton Mess或英式椰棗拖肥蛋糕，和朋友分享最好。