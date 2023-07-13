容祖兒今晚開騷　呼籲粉絲日日唔同Dress Code幻彩詠舞台

樂壇天后容祖兒將於今晚（13日）開始假演藝學院舉行33場《ANOTHER SIDE …… JOEY • MY SECRET • LIVE》演唱會，開騷前她偕圑隊齊參與拜神儀式，祖兒的舞台七彩繽紛靚到暈，而且特別效果特多，故日前她努力綵排玫深宵，但有容母送上的愛心湯水及健康膳食為她打氣，故心身狀態均極FIT！

祖兒在拜神時興奮表示：「之前已經喺社交平台公布，我哋每日都希望觀眾有不同顏色嘅Dress Code，希望大家一齊參與啦，好期待見到每日都有唔同色彩嘅嘅人海...。」

她又溫馨提示入場觀眾要準時入場，因演藝學院睇騷有規定：「開咗場就要等到中場休息先可以再入番去，大家千萬唔好遲到，現場亦唔可以影相、錄影，大家安心放下手機，好好欣賞節目。」到最後環節，大會已經同場地方有共議，將有特別安排作拍照留念，屆時可以用手機拍照。

另外，她日前拍攝新一輯連銷店廣告外，亦參與廣告中的AI繪圖製作。廣告中講述她遇到日常生活難題，需向身邊的AI Buddy發出指令，貪玩的她忽發奇想給AI新指令，最終生成100位祖兒「逼爆」圖片，令在場工作人員哭笑不得。休息期間，她跟在場工作人員分享近期入手的新電器，令日常生活更開心方便，瞬間化身成電器推廣員，介紹各電器的好處和使用方法。