楊洋被魏大勛搶鏡　擺王楚然上枱挽「男一」尊嚴

內地型男楊洋在緋聞女友王楚然「加持」下，本來是新劇焦點，怎料被彈演技只有4幅被，加上同劇的魏大勛角色討好，人氣反勝他這位男主角，甚至連電視台亦轉風向捧魏大勛，楊洋不得不擺緋聞上枱，望反敗為勝！

內地頂流男神楊洋與有「小劉亦菲」之稱的緋聞女友王楚然的定情劇《我的人間煙火》播出後，楊洋的正評不似預期，被彈只有「皺眉、眯眼、抿嘴、摸下巴」4個花款，更被網民封為「去油前的黃曉明」及「人間大油田張翰的繼承人」。

相反，由最初只是「特別客串」至後來升呢為「男二」的秦嵐小鮮肉男友魏大勛，雖然知名度比他低幾班，卻因扮演的高冷霸道總裁角色討好，加上默默守護「哎吔妹妹」王楚然夠深情，開播後意外爆紅，電視台見他風頭蓋過楊洋即轉軚，在最新的宣傳片中，換上他與王楚然這對「偽骨科CP」副線為重點，情況相當罕見！

擺明被落面的楊洋似乎察覺「男一」地位現危機，前日使出撒手鐧，在社交網甫相為劇集宣傳，宣示主場地位，寫道：「今天的日出格外好看。」更一反常態首度公開Tag緋聞女友王楚然，網民指他此舉有「官配CP」意味，但卻被誤會官宣戀情。

花絮片被消失

另外，網民指魏大勛今次跑出，與緋聞女友秦嵐的「旺夫體質」有關，不過人紅是非多，有人發現魏大勛在某影視平台的《我》劇花絮片突被全數下架，相信與版權問題有關外，亦有人猜測是楊洋Fans眼紅舉報所致。