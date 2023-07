韓國「出道班」嶄新模式　富二代爭住報名！

【特約報道】ACE娛樂舉辦的《2023 ACE演藝模特大賽》日前圓滿結束,我終於鬆一口氣,更喜見大賽作為《Face of Asia》香港賽區,誕生一位代表香港去韓國出戰《Face of Asia》的幸運兒:靚仔醫生蘇雋祁Jensen!今屆評判團盡集不同專業領域的翹楚,當中包括三大韓國演藝及模特界享負盛名的猛人,專程來港擔任評判擇星,包括首席評判韓國YS Group社長Yong Heo、《Face of Asia》理事Raulen、以及培育BTS等韓團的韓國著名藝術學院的教育總監Jae Woon。

韓國社長Yong Heo的份量更是不可看少,因為他在韓國演藝及模特界人脈甚廣,是當地業內知名的佼佼者,和不少韓國娛樂公司老闆、著名創作韓劇OST的音樂人、歌唱老師、舞蹈總監、模特兒公司老闆等,關係密切,並一起投資多間舞蹈及歌唱訓練中心,而YS Group總部的演藝模特兒訓練中心,近年更成為當地富商名人的後代雲集之地。

原因Yong Heo不單有強大的王牌師資團隊,並按學員個人的需要、喜好及特點,私人訂製專業課程,大大提高靈活彈性,學習更事半功倍。完全有別於當地娛樂公司傳統的練習生模式,學員不用被綁長約,更不用無止境地等待出道,所以YS Group的「出道班」課程深受歡迎,即使學費昂貴,依然吸引不少來自韓國、中國、泰國、馬來西亞丶越南及印尼等地的學生「爭崩頭」報名。大批熱愛演藝模特事業的韓國富二代,紛紛找Yong Heo諮詢安排,盼一步到位,在高質師資指導下一展所長!然而韓國不少當紅藝人偶像,出道前是靠家人支持下,接受多元化的私人式訓練後,然後再找像Yong Heo的專業人士幫忙出道。