自爆好飲得　游嘉欣剪短髮即多咗followers

昨晚（13日）《非常檢控觀》舉行慰勞宴，多位有份出席的藝人都全力「資」持，陳煒表示「陳村粉」（粉絲暱稱）除送出100份禮物慰勞工作人員外，她的廣告客戶亦送出NMN作抽獎，馬德鐘就表示夾了酒蓆的大份。

提到拍攝的難忘事，馬德鐘表示拍攝時頗為辛苦，飾演大狀的陳煒就笑指戲中有紅酒和雪茄，但就無機會享用，十分慘。他們希望之後可以放暑假休息一下，馬德鐘稱：「天氣太熱，之前拍外景日日感受到熱氣，依家只係想留喺屋企休息，未諗去旅行住。」

游嘉欣表示慰勞宴自己也有夾細份，提到張馳豪表示會不醉無歸，她就自誇未醉過，講笑說：「其實係因為一罐都未飲完，不過我覺得自己應該好飲得。」但她覺得飲酒易肥，寧願吃東西更實際。她表示拍完《非》後暫未有新工作，打算去沙灘玩或者做戶外運動，亦約了朋友去泰國旅行，影水着與否就要看身形而定，認為身形可以更加好。

自從剪短髮後，感覺好清爽，梳洗更加方便，不過她亦好掙扎，本身鍾意短髮，但如果下部劇需要她留長髮她亦會考慮，問到短髮有否令她走粉？她笑言：「粉絲意見一半一半，我睇社交網嘅followers有少少上升，可能吸納咗一班鍾意短頭髮嘅人。」