Destiny's Child復合有望？Beyonce性感打扮與家人食飯

美國流行樂壇天后Beyonce近期忙於舉行全球巡迴演唱會，而日前她忙裡偷閒與老公Jay-Z及囡囡Blue Ivy於加拿大多倫多盛裝外出用膳。

事後Beyonce於社交平台分享當晚3口子的「造型照」，她真空上陣穿上黑色低胸長裙，十分性感！另方面，近期有傳Beyonce的前女子組合Destiny’s Child有望復合，她們於2004年推出完大碟《Destiny Fulfilled》後就解散，而2013年Beyonce於美式足球超級碗半場騷表演時，她的兩位隊友Kelly Rowlands及Michelle Williams均驚喜現身同台演出，5年後她們亦有在美國大型音樂節Coachella上合體。

不過粉絲嫌唔夠喉望天打掛希望她們將再度重組演出，而過去幾個月Kelly、Michelle及Beyonce父親兼組合經理人Matthew均有回應復合一事，其中Kelly表示：「你知喇，Beyonce開緊Tour，Michelle同我亦有自己嘅計劃做緊，如果要發生（復合）就會發生。」而Beyonce早前在倫敦開騷時剛巧她的兩位隊友亦在當地，Kelly的老公更與Beyonce的老公Jay-Z約會，令人懷疑她們會趁機傾復合一事。