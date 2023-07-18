英國唱作歌手Jamie Miller與韓團Day6成員Young K合作出歌

英國唱作歌手Jamie Miller暫別樂壇1年後，推出新歌《Maybe Next Time》，更特別越洋邀請剛服完兵役的韓國男子組合Day6成員Young K合唱！Young K受訪時表示收到Jamie的合作邀請，聽到那首歌的旋律便深深愛上，禁不住要唱出高潮部份。而Jamie亦透露：「我很喜歡Young K的歌聲，所以當能找到他一同合作時，實在很榮幸，也充滿期待。」歌曲唱出當人經常被拒諸門外，但仍然沒有放棄的意志。

Jamie出身基層家庭，爸爸是的士司機，媽媽則是清潔工人，但未有限制Jamie童年時對音樂的追尋。因為老師對Jamie音樂天份的嘉許，媽媽堅持要送他進演藝學校。Jamie讀書時見得太多欺凌現象，所以隱藏自己喜好，通常躲在家做音樂，有次他翻唱英國天后Adele作品《One and Only》，被美國真人騷女星Khloe Kardashian轉發，更獲英國男歌手Sam Smith與美國搖滾天后P!nk大讚，人生從此改寫，獲得唱片公司合約，他的單曲《Here's Your Perfect》更在全球達至10億的播放流量！